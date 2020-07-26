Общество

В Волгоградской области от коронавируса погибли 58 человек

Общество 26.07.2020 11:41
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26.07.2020 11:41


В Волгоградской области еще один человек умер от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Всего в регионе с начала пандемии от вируса скончались уже 58 жителей. Суточный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области составил 85 человек. Всего в регионе заболели 8689 человек. 

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