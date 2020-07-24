Многое на неопределенный срок: ограничения из-за коронавируса продлили в Волгоградской области





Региональным оперативным штабом принято решение об продлении и усилении существующих в Волгоградской области ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102». Так, до 9 августа продлевается режим самоизоляции работающих граждан старше 65 лет.





Усиливается масочный режим. Его действие расширено на уличную торговлю. Ранее маски обязаны были использовать покупатели и продавцы, находившиеся в закрытых помещениях. С понедельника данные правила также распространяются на киоски, ларьки и прочие объекты. Продавцы обязаны отказывать в продаже покупателям без маски. Отдельно оговаривается запрет на пребывание без маски в медицинских учреждениях.





Введен запрет гражданам с температурой выше 37,2 С на посещение мест массового скопления. С понедельника сотрудники, осуществляющие термометрический контроль, получают полномочия запретить доступ гражданину с повышенной температурой, а в случае отказа - вызвать полицейского, который составит на нарушителя протокол.





Продлевается на неопределенный срок запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Влюбленные смогут расписаться, но без гостей и церемонии.





Также на неопределенный срок продлевается запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Отдельная оговорка сделана для государственных и муниципальных музеев, открытых плавательных бассейнов - им разрешается работать с условием соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В аквапарках разрешено пользоваться объектами, находящимися на открытом воздухе - например, бассейнами и водными аттракционами.





Продлевается на неопределенный срок запрет на курение кальянов.





На неопределенный срок продлевается запрет на работу предприятий общепита. Но теперь у кафе и ресторанов есть возможность принимать посетителей внутри помещения - при условии соблюдения санитарных норм, входного контроля температуры тела, с заполняемостью не более 50%, с запретом на проведение банкетов, работы детских комнат, танцполов и караоке.





Продлеваются на неопределенный срок действующие ограничения в работе объектов розничной торговли, а также запрет на работу бань и саун.





На неопределенный срок продлен запрет работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.





Продлевается на неопределенный срок запрет на работу фотоателье, но при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, можно, например, сделать фото на документы.





Сохраняются ограничения в работе санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений. Изменения коснутся детских лагерей – с 1 августа все же начнется летняя оздоровительная кампания, но детские лагеря останутся закрытыми для иногородних, не являющихся жителями Волгоградской области. При этом облздраву поручено разработать план маршрутизации и эвакуационных мероприятий, чтобы в кратчайший срок обеспечить карантин и отправку заболевших в медучреждение, заранее закрепленное за каждым оздоровительным лагерем.





Пансионатами, домами отдыха, санаториями и турбазами в Волгоградской области с 1 августа смогут воспользоваться жители всех субъектов России.





Продлевается на неопределенный срок запрет на посещение обучающимися образовательных организаций. Решение об их работе в новом учебном году будет принято до 20 августа исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.



