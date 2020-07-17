Волгоградцев с горшка учат противостоять кризисам в экономике

Экономика 17.07.2020 12:15
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17.07.2020 12:15
О новой реальности в философском ключе высказался первый вице-губернатор Волгоградской области Александр Дорждеев. Председатель комитета финансов региона в ходе межведомственного совещания заявил о том, что в условиях пандемии должны переформатироваться не только отрасли экономики, но и «мы с вами», сообщает ИА «Высота 102».
Дорждеев считает крайне важным вместе с вузами, школами и даже детскими садами «готовить каждого гражданина к изменяющимся вызовам». Подмогой органам власти в этом начинании служит федеральная программа финансовой грамотности.
«Даже в условиях самоизоляции в ходе дистанционного обучения педагоги проводили занятия с детьми по этому направлению», - с гордостью говорит главный финансист региона. В прошлом году сводить дебет с кредитом учились 12 тысяч детей, в этом - занимаются уже 50 тысяч школьников.
Особенно запали в душу Александра Дорждеева театральные формы вовлечения малолетних в суровый финансовый мир. В прошлом году областной театр кукол, по словам чиновника, подготовил спектакль «Андрей Рублев и Копейкино царство». В этом году «Царицынская опера» готовит премьерный показ музыкального произведения для школьников средних классов «Когда финансы поют романсы».
«Администрация области последовательно обучает детей тем быстро меняющимся ситуациям, вызовам, которые происходят в нашей жизни. Я думаю, что это очень важно», - искренне поделился с коллегами своим мнением Александр Дорждеев.
Фото: volgograd.ru
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