Происшествия

Выброс газа произошел на котельной в Красноармейском районе Волгограда

Происшествия 16.07.2020 19:58
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16.07.2020 19:58


Выброс газа произошел сегодня на котельной 1308 Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии теплоснабжения", в ходе тестовых испытаний, проводимых на одном из котлов, нарушилась герметичность арматуры. "Персонал приступил к устранению неполадок, выявленных в ходе тестового испытания, и дальнейшим пуско-наладочным работам", - добавили в компании.
На сроки подачи потребителям горячего водоснабжения данный инцидент, как заверили в ресурсоснабжающей  организации, не повлияет, поскольку котел предназначен для использования в отопительный период. Горячая вода после окончания профилактических работ на котельной поступит потребителям без задержки. С графиком можно ознакомиться на сайте "Концессий".

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