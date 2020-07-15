В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колонию

Расследования 15.07.2020 18:04
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15.07.2020 18:04
Обвинительный приговор в отношении директора подпольного завода вынес сегодня Кировский районный суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, коммерсанта признали виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Мужчина получил полтора года колонии-поселения. Как стало известно информагентству, уголовный срок получил генеральный директор ООО "Волгоградский завод цветных металлов" Антон Лондарь.
С июля 2017 года по февраль 2019 года на предприятии, оснащенном пятью электрическими печами, производили изделия из металла. Сумма полученного за это время дохода составила 320 млн рублей.
Расследование дела проводилось СУ СК России по региону при сопровождении УФСБ России по региону.
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