Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-Олы

Общество 15.07.2020 15:57
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15.07.2020 15:57
Девушка пропала в ночь с 13 на 14 июля. Сейчас полиция и добровольцы ведут поиски. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, Дарина Власова приехала из Йошкар-Олы в село Сосновка Руднянского района Волгоградской области погостить к бабушке вместе с матерью и отчимом. Вечером поехала кататься на мотоцикле со знакомым, когда транспорт сломался, она пошла домой пешком. С тех пор ее не видели.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по тревоге был поднят весь местный отдел полиции, к поискам привлечены волонтеры из Жирновска, Елани и Рудни. Сегодня на помощь прибыли оперативники уголовного розыска и криминалисты. С участием около сотни человек уже прочесаны прилегающие территории, отработана прибрежная полоса реки Терса, поиски идут и сельскохозяйственных полях. Задействованы квадрокоптеры. Есть сведения, что местность в районе села Сосновка Дарине хорошо знакома.
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