Общество

Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-Олы

Общество 15.07.2020 15:57
0
15.07.2020 15:57



Девушка пропала в ночь с 13 на 14 июля. Сейчас полиция и добровольцы ведут поиски. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, Дарина Власова приехала из Йошкар-Олы в село Сосновка Руднянского района Волгоградской области погостить к бабушке вместе с матерью и отчимом. Вечером поехала кататься на мотоцикле со знакомым, когда транспорт сломался, она пошла домой пешком. С тех пор ее не видели. 
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по тревоге был поднят весь местный отдел полиции, к поискам привлечены волонтеры из Жирновска, Елани и Рудни. Сегодня на помощь прибыли оперативники уголовного розыска и криминалисты. С участием около сотни человек уже прочесаны прилегающие территории, отработана прибрежная полоса реки Терса, поиски идут и сельскохозяйственных полях. Задействованы квадрокоптеры. Есть сведения, что местность в районе села Сосновка Дарине хорошо знакома. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
15.07.2020 14:57
Общество 15.07.2020 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2020 14:09
Общество 15.07.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 12:20
Общество 15.07.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 11:46
Общество 15.07.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 10:44
Общество 15.07.2020 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2020 09:44
Общество 15.07.2020 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2020 16:21
Общество 14.07.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2020 15:09
Общество 14.07.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2020 11:51
Общество 14.07.2020 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2020 10:01
Общество 14.07.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2020 21:47
Общество 13.07.2020 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2020 20:52
Общество 13.07.2020 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2020 20:01
Общество 13.07.2020 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.07.2020 18:59
Общество 13.07.2020 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2020 17:46
Общество 13.07.2020 17:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колониюСмотреть фотографии
17:26
Срок истекает: волгоградцам напомнили о налоговых декларацияхСмотреть фотографии
16:39
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 летСмотреть фотографии
16:23
Банк «Открытие» совместно с УК «Открытие» запустил комплексную программу сбережений «Двойная Выгода»Смотреть фотографии
15:57
Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
15:13
Депутаты Волгоградской облдумы проверятся на COVID-19 после госпитализации главы фракции «ЕР»Смотреть фотографии
14:57
Духовой оркестр поздравил с днем рождения волгоградский «КАУСТИК»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде природоохранный прокурор готов поговорить о наболевшемСмотреть фотографии
14:09
Роспотребнадзор не нашел вирусов и паразитов на волгоградских пляжахСмотреть фотографии
13:15
Сады Придонья: добрые дела нельзя откладывать на потомСмотреть фотографии
12:20
«Это был настоящий ужас!»: смерч оставил без крыш десятки домов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
«Объявим голодовку»: обманутые дольщики в Волгограде разбили палатки у недостроенных домовСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмойСмотреть фотографии
10:50
Бензовоз и легковушка сгорели после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Через Волгоград проехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранееСмотреть фотографии
10:26
Оружие и черепа: в Волгограде поисковик хранил в гараже страшный арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
08:09
«Россети Юг» за 5 месяцев 2020 года снизила объемы хищений электроэнергииСмотреть фотографии
21:28
В Волгоградской области пожар на магистральном трубопроводе ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
21:04
В Волгоградской области фермера заподозрили в мошенничестве с бюджетным грантомСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области горит магистральный газопроводСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Владелец ритуальной фирмы в Волгограде стал жертвой вымогателейСмотреть фотографии
17:13
«Его нет с нами»: в Волгограде нашли тело пропавшего на лодке мужчиныСмотреть фотографии
16:57
Банк «Открытие»: каждый третий житель ЮФО и СКФО избавляется от монет в 1 и 5 копеекСмотреть фотографии
16:45
Пилота квадрокоптера поймали с грузом у стен колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:21
Подводные находки острова в Волгограде изумили водолазовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
15:09
Повышается плата за проезд в речном транспорте в ВолжскомСмотреть фотографии
15:04
Телевидение для гостиниц бесплатно: «Ростелеком» поддержит отельеров ЮгаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 