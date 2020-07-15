Общество 15.07.2020 09:44
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15.07.2020 09:44
На Центральном рынке Волгограда готовятся к открытию новые торговые ряды для дачников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, павильоны расположены при входе на базарную площадь. Сейчас рабочие устанавливают на площадке для садоводов стилизованные под старину светильники. Рядом установлены скамейки и деревья в вазонах. Ранее было уложено порядка 600 квадратных метров брусчатки и установлены рукомойники.
С 2017 года администрация муниципального предприятия отремонтировала два корпуса учреждения, фасадную часть здания рынка со стороны улицы Советской, реконструировала систему вентиляции и установила кондиционеры. В этот же период были благоустроены еще две территории - «Базарная площадь» во внутреннем дворике и всесезонная площадка «Аллея» для проведения культурно-образовательных мероприятий.
В ближайших планах предприятия - обустройство еще одного ряда для садоводов. Воспользоваться местами на льготных условиях могут все дачники при предъявлении садовой книжки.
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