Общество

Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке Волгограда

Общество 15.07.2020 09:44
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15.07.2020 09:44


На Центральном рынке Волгограда готовятся к открытию новые торговые ряды для дачников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, павильоны расположены при входе на базарную площадь. Сейчас рабочие устанавливают на площадке для садоводов стилизованные под старину светильники. Рядом установлены скамейки и деревья в вазонах. Ранее было уложено порядка 600 квадратных метров брусчатки и установлены рукомойники.
С 2017 года администрация муниципального предприятия отремонтировала два корпуса учреждения, фасадную часть здания рынка со стороны улицы Советской,  реконструировала систему вентиляции и  установила кондиционеры. В этот же период были благоустроены еще две территории - «Базарная площадь» во внутреннем дворике и всесезонная  площадка «Аллея» для проведения  культурно-образовательных мероприятий.
В ближайших планах предприятия -  обустройство еще одного ряда для садоводов. Воспользоваться местами на льготных условиях могут все дачники при предъявлении садовой книжки.

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