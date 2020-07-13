Общество

Погодный апокалипсис надвигается на Волгоградскую область

Общество 13.07.2020 17:46
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13.07.2020 17:46


Ухудшение погоды начнется в Волгоградской области уже в ближайшие часы. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", информирует ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.
Так, сегодня в период с 16.20 - 18.00 часов с сохранением до конца суток, а так же 14 и 15 июля на территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, усилением ветра порывами до 20-25 м/с.
Напомним, что уже несколько недель в регионе стоит 40-градусная жара без осадков.

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