Погодный апокалипсис надвигается на Волгоградскую область





Ухудшение погоды начнется в Волгоградской области уже в ближайшие часы. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", информирует ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Так, сегодня в период с 16.20 - 18.00 часов с сохранением до конца суток, а так же 14 и 15 июля на территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, усилением ветра порывами до 20-25 м/с.

Напомним, что уже несколько недель в регионе стоит 40-градусная жара без осадков.



