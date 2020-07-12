Общество

В Волгограде бодрые коровы устроили шоу на пляже

Общество 12.07.2020 15:01
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12.07.2020 15:01


Свидетелями задорного времяпровождения парнокопытных сегодня стали волгоградцы, отдыхавшие на пляже у хутора Бобры. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, им показалось забавным то, как энергично себя вели обычно флегматичные коровы. Не обращая внимания на людей, животные бодались, скакали и наслаждались обществом друг друга. 


Автор видео Александр Кувшинов

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