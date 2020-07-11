На плотине Волжской ГЭС перевернулся грузовик с квасом





Грузовик с квасом перевернулся накануне на въезде на мост через Волжскую ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, инцидент произошел поздно вечером. Грузовая «Газель» поворачивала со стороны Латошинки на мост, когда машину занесло и она «легла» на бок. Кеги с квасом выпали из кузова. По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы предположили, что причиной ДТП стал слишком резкий поворот грузовика, а также то обстоятельство, что кеги стояли на краю кузова. Через некоторое время «Газель» с помощью троса и другого грузовика удалось поставить «на ноги».



