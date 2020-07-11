Для сотен братских могил в Волгоградской области установят границы

Общество 11.07.2020 20:33
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11.07.2020 20:33
Границы защитных зон 240 объектов культурного наследия в Волгоградской области опишут и отразят на специальных схемах. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели из бюджета региона планируется израсходовать 3,6 миллиона рублей.
Заказчиком работ выступает ГБУ "Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры". Главная цель проводимых исследований - разработка документации, содержащей текстовое и графическое описание местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Отмечается, что внесение объектов в Единый государственный реестр недвижимости обязательно. Если придет отказ на регистрацию разработанных сведений, то подрядчик должен будет устранить все недостатки.
Без установки зон охраны, как отмечают специалисты, невозможно содержать памятные места в надлежащем виде.
В перечне 240 объектов, которые необходимо изучить и задокументировать за 110 календарных дней, преимущественно братские могилы, расположенные в районах области. Также есть в списке именные могилы Героев, исторические здания и культовые сооружения, которые являются памятниками культурного наследия регионального значения. К примеру, такими памятниками в Волгоградской области являются церковь Петра и Павла в Суровикинском районе, могила неизвестного советского воина в хуторе Зеленовка Фроловского района, церковь Троицы в Иловлинском районе, здание в хуторе Медведев, где находился штаб Донского фронта, Дом доходный Шишлянникова в Дубовке, ансамбль Центральной площади в рабочем поселке Городище и многие другие объекты.
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