В Волгограде второй официальный пляж готовят к открытию





Подготовка к открытию пляжа в микрорайоне Тулака началась с водолазного обследования акватории муниципальной службой спасения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации Волгограда, окончательное решение об открытии здесь пляжа примет Роспотребнадзор после экспертизы проб воды, почвы и воздуха.

Работы по подготовке прибрежной территории на Ельшанской набережной начались после того, как уровень воды здесь пришел в норму. Акватория на Тулака имеет пологое дно, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов. В ходе проверки водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. На следующем этапе специалисты районной коммунальной службы очистят территорию от сорной травы и мусора.

Напомним, что с 4 июля на территории города открыт официальный пляж в Красноармейском районе. На площадках в других районах подготовка к открытию пляжей начнется, когда уровень воды установится на нормативной отметке.



