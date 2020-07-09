В Волгограде второй официальный пляж готовят к открытию

Общество 09.07.2020 12:01
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09.07.2020 12:01
Подготовка к открытию пляжа в микрорайоне Тулака началась с водолазного обследования акватории муниципальной службой спасения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации Волгограда, окончательное решение об открытии здесь пляжа примет Роспотребнадзор после экспертизы проб воды, почвы и воздуха.
Работы по подготовке прибрежной территории на Ельшанской набережной начались после того, как уровень воды здесь пришел в норму. Акватория на Тулака имеет пологое дно, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов. В ходе проверки водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. На следующем этапе специалисты районной коммунальной службы очистят территорию от сорной травы и мусора.
Напомним, что с 4 июля на территории города открыт официальный пляж в Красноармейском районе. На площадках в других районах подготовка к открытию пляжей начнется, когда уровень воды установится на нормативной отметке.
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