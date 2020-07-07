Волгоградцы перестают готовить: сервисы доставки набирают популярность

Общество 07.07.2020 12:02
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07.07.2020 12:02
Волгоградцы стали чаще заказывать через интернет еду из кафе и ресторанов – это подтверждает индекс цифровой активности, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных, сообщает пресс-служба. Причем, если в апреле-мае заказы делались, в основном, в выходные, то за последний месяцрост в полтора-два разапроизошел именно в будни.
Онлайн-заказ еды превращается в повседневный инструмент экономии денег и времени. Это освобождает от похода в магазин и готовки и позволяет больше времени уделить личным делам, семье, развлечениям и работе. Наибольшим спросом пользуются шашлыки, бургеры и роллы. Чаще обычного их заказывали на прошлой неделе в среду и пятницу, 1 и 3 июля, соответственно.
«Сегодня большинству из нас стало выгоднее инвестировать свое время в работу или хобби, а не тратить его на приготовление пищи или поездку в супермаркет по выходным. Плюс, мы хотим получить еду здесь и сейчас. Благо, мобильные технологии это позволяют», – комментирует Наталья Сахарова, директор филиала МТС в Волгоградской области.
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