Общество 05.07.2020 22:29
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05.07.2020 22:29
«Весь город без воды в разгар палящего лета и пандемии. Нигде в новостях об этом не говорится», - сообщили ИА «Высота 102» жители Палласовки Волгоградской области. Со слов людей, самый восточный город региона страдает от отсутствия жизненно важного ресурса уже второй день. При этом в Палласовке стоит сильная жара.
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