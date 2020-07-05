Общество

Ее нет совсем: жители Палласовки Волгоградской области жалуются на отсутствие воды

Общество 05.07.2020 22:29
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05.07.2020 22:29


«Весь город без воды в разгар палящего лета и пандемии. Нигде в новостях об этом не говорится», - сообщили ИА «Высота 102» жители Палласовки Волгоградской области. Со слов людей, самый восточный город региона страдает от отсутствия жизненно важного ресурса уже второй день. При этом в Палласовке стоит сильная жара. 


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