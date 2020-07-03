"А про музеи забыли?": туристы просят открыть памятные места Волгограда для посещений





Жители регионов России выражают недоумение в связи с тем, что музеи в Волгограде до сих пор закрыты для посещений. «Мы из Омска, ездили в отпуск и специально остановились в Волгограде, чтобы посмотреть ваш музей-панораму, - рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» семья Орловых. – Очень разочарованы, что музей оказался закрыт». Волгоградка Людмила тоже расстроилась, что ее родственники из Москвы не смогли попасть в знаменитый на весь мир музей. «В Москве уже постепенно открываются все музеи, в Санкт-Петербурге сегодня частично открыли Петергоф. Очень жаль, что в Волгограде до сих пор закрыты все интересные для туристов места. Это хорошо, конечно, что все постепенно открывается, но создается такое ощущение, что про музеи просто забыли», - констатирует волгоградка.

Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев подтвердил, что учреждение культуры пока не работает. Не смог он ответить и на вопрос, на какую ориентировочно дату запланировано открытие музеев. «Все вопросы к оперативному штабу. Как только будет принято решение, мы откроемся через пять минут. Наши телефоны разрываются от звонков, но нам пока нечего сказать людям», - пояснил он. По словам Алексея Владимировича, ему непонятно, почему в Волгограде открылись фитнес-центры, кафе, а музеям до сих пор не разрешают принимать посетителей. «Мы уже выполнили все рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19, в том числе: обеспечение разобщенности посетителей в музее, дезинфекции контактных поверхностей, защите персонала музея и т.д. Мы прекрасно понимаем, что жизнь и здоровье человека на первом месте. И готовы соблюдать все правила, чтобы не подвергать наших посетителей и персонал музея опасности. Но создается такое ощущение, что музеи воспринимаются как источник заразы. Почему-то фитнес-центры могут работать, а музеи – нет. И это вызывает вопросы», - сказал Алексей Владимирович.

Между тем, иногородние туристы каждый день приходят к музею-панораме «Сталинградская битва» в надежде увидеть экспозиции учреждения культуры. Но, узнав, что он не работает, уходят с испорченным настроением. При том, что интерес к этому музею огромный, особенно – в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.









