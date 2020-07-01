Пропавшего в Волгограде мальчика нашли живым

Общество 01.07.2020 13:43
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01.07.2020 13:43
10-летнего Вову Кириллова, о розыске которого было объявлено сегодня утром, нашел участковый уполномоченный полиции, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по региону, ребенок находился недалеко от места, где проживает - в подъезде многоэтажки в Краснооктябрьском районе Волгограда. Мальчик имеет особенности развития и ранее неоднократно уходил из дома.
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