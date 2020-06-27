Общество 27.06.2020 17:45
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27.06.2020 17:45
Компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей пытался взыскать инспектор ДПС ГУ МВД России по Волгоградской области с автомобилиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Красноармейского районного суда, административное дело было рассмотрено в пользу полицейского, однако размер компенсации был снижен до 70 тысяч рублей.
В суде установлено, что в ходе патрулирования территории в Красноармейском районе сотрудник ДПС увидел автомобиль без регистрационных знаков и остановил его. Водитель, будучи недовольным составлением в отношении него протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков), позвонил на телефон доверия регионального главка МВД и оклеветал полицейских.
Автомобилист сообщил, что сотрудники ДПС за деньги «предложили ему решить вопрос», после чего в отношении истца Следственным отделом по Красноармейскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области проводилась проверка по сообщению о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 и п. «а,б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).
В феврале текущего года в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием события преступления. Инспектор ДПС считает, что этим оговором ему причинили нравственные страдания, так как в отношении него длительное время шли проверочные мероприятия. Какую ответственность за свои действия понес автомобилист, не сообщается.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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