Для волгоградцев придумали туры на поездах





Руководство Приволжской железной дороги обсудило накануне вопросы развития межрегионального и внутреннего туризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, руководители пригородных компаний АО "Волгоградтранспригород" и АО "Саратовская ППК" рассказали ведущим туроператорам и представителям комитетов по туризму Волгоградской и Саратовской областей о наиболее перспективных маршрутах.

В частности, рассматривался вопрос о возможности возобновления туров выходного дня между городами на Волге, а также организации гастрономических, этнографических, историко-культурных и экологических туров на полигоне Приволжской железной дороги.

К востребованным турам по маршрутам Саратов – Волгоград, Волгоград – Астрахань и Волгоград – Саратов в этом году могут добавиться поездки в направлении Хвалынска, села Золотое, Пензы и озера Эльтон. Организация всех поездок будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.



