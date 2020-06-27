Общество

Для волгоградцев придумали туры на поездах

Общество 27.06.2020 09:52
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27.06.2020 09:52


Руководство Приволжской железной дороги обсудило накануне вопросы развития межрегионального и внутреннего туризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, руководители пригородных компаний АО "Волгоградтранспригород" и АО "Саратовская ППК" рассказали ведущим туроператорам и представителям комитетов по туризму Волгоградской и Саратовской областей о наиболее перспективных маршрутах.
В частности, рассматривался вопрос о возможности возобновления туров выходного дня между городами на Волге, а также организации гастрономических, этнографических, историко-культурных и экологических туров на полигоне Приволжской железной дороги.
К востребованным турам по маршрутам Саратов – Волгоград, Волгоград – Астрахань и Волгоград – Саратов в этом году могут добавиться поездки в направлении Хвалынска, села Золотое, Пензы и озера Эльтон. Организация всех поездок будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.

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