Под Волгоградом разводчики рыбы массово воровали электроэнергию





Масштабное воровство ресурсов пресекли энергетики в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании "Россети Юг", незаконное потребление порядка 600 тысяч киловатт-часов на сумму более 2 миллионов рублей было выявлено в Светлоярском районе. В ходе рейда установлено, что сельскохозяйственный кооператив по разведению рыбы самовольно подключился к сетям компании.

В настоящее время дело о хищении электроэнергии рассматривается в суде. Кооперативу грозит крупный штраф. Также с нарушителя взыскивают ущерб, нанесенный сетевой организации.



