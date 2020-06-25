В центре Волгограда иномарка врезалась в бетонный столб

Происшествия 25.06.2020 09:38
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25.06.2020 09:38
Авария на перекрестке улиц Балонина и Кубанской в центре Волгограда произошла сегодня утром. Как сообщает ИА «Высота 102», участниками ДТП стал две иномарки. По предварительным данным, при перестроении в другой ряд, автомобилем «Chevrolet Cruze» на скорости был задет автомобиль Mitsubishi Lancer X , который отбросило прямо на оказавшийся рядом бетонный столб. На месте работают сотрудники полиции.
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