В плену сотни: в Волгоградской области с коронавирусом все стабильно





В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 102 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, смертность от инфекции осталась на прежнем уровне – 34 умерших.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 5724 случая заболевания COVID-19. Ежедневный прирост новых заболевших в течение июня остается примерно на одном уровне – в районе сотни.



