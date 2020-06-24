В плену сотни: в Волгоградской области с коронавирусом все стабильно

Общество 24.06.2020 12:03
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24.06.2020 12:03
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 102 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, смертность от инфекции осталась на прежнем уровне – 34 умерших.
Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 5724 случая заболевания COVID-19. Ежедневный прирост новых заболевших в течение июня остается примерно на одном уровне – в районе сотни.
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