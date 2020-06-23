Общество

Рядовых граждан не пустят на Мамаев курган в Волгограде 24 июня

Общество 23.06.2020 14:19
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23.06.2020 14:19



Посещение Мамаева кургана 24 июня, когда в стране будет праздноваться 75-я годовщина Победы, будет невозможно для жителей и гостей города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», все подходы к главной высоте России перекрыты уже сейчас. Официально об ограничении доступа на Мамаев курган региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией не заявлял, но источник в администрации Волгоградской области подтвердил, что культовое место закрыто.

24 июня в России объявлено выходным днем. В столице и других городах, в том числе, в Волгограде пройдут военные парады. Поздно вечером с Мамаева кургана будет вестись федеральная трансляция грандиозного концерта, посвященного юбилею Великой Победы.  Как обещают организаторы, монумент «Родина-мать зовет!» предстанет в новом облике при помощи современных визуальных эффектов. В концерте примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие известные артисты и музыканты. На сегодня намечена генеральная репетиция концерта. 

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