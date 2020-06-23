В Волгоградской области патрулям попались 146 «ковид-диссидентов»





За нарушение правил перемещения и масочного режима в Волгоградской области за минувшие сутки были остановлены 146 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе, в отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Размер штрафа определит суд.

Отметим, что с сегодняшнего дня, согласно решению оперативного штаба Волгоградской области, можно выйти на улицу без самоуведомления или справки от работодателя. Однако масочный режим нужно соблюдать по-прежнему в местах общего пользования - магазинах, в общественном транспорте, вокзалах, административных зданиях и т.п. Нарушителям масочного режима по-прежнему грозит административная ответственность.



