В страшной аварии на границе Волгограда погиб водитель легковушки











Сегодня около полуночи на Третьей Продольной магистрали при столкновении бензовоза с легковушкой погиб мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла в районе птицефабрики. Автомобиль «Geely» превратился в груду металла. Спасателям пришлось разрезать покореженные элементы кузова для извлечения тела из салона.

По данным регионального главка МВД, водитель иномарки, который следовал в сторону Тракторозаводского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "МАЗ".

Видео Алексей Кучин







