Происшествия

В страшной аварии на границе Волгограда погиб водитель легковушки

Происшествия 23.06.2020 09:51
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23.06.2020 09:51




Сегодня около полуночи на Третьей Продольной магистрали при столкновении бензовоза с легковушкой погиб мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла в районе птицефабрики. Автомобиль «Geely» превратился в груду металла. Спасателям пришлось разрезать покореженные элементы кузова для извлечения тела из салона.
По данным регионального главка МВД, водитель иномарки, который следовал в сторону Тракторозаводского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "МАЗ".
Видео Алексей Кучин


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