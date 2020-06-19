Общество

На «КАУСТИКе» началась защита научных работ студентов бакалавров и магистров базовой кафедры ВолгГТУ

Общество 19.06.2020 13:34 Новости компаний
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19.06.2020 13:34 Новости компаний


На базовой кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза» Волгоградского технического университета, которая начала работу на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» с 2018 года, в эти дни проходит государственная защита квалификационных работ и диссертаций студентов бакалавров и магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий.  
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, защита студенческих проектов в этом году отличается от предыдущих лет и организована в дистанционном режиме с помощью онлайн-платформы «Zoom». 
Это уже вторая по счёту государственная защита студентов, которые проходят обучение на базовой кафедре («ТОНС») профильного вуза. Кафедра создана с целью адресной подготовки молодых специалистов по программам предприятий группы компаний «НИКОХИМ», а также получения работающими сотрудниками дополнительного профильного образования. В этом году четыре сотрудника-бакалавра, уже работающих в разных структурных подразделениях ГК «НИКОХИМ», защитив свои квалификационные работы, получат высшее специализированное образование. 
Девятнадцати выпускникам базовой кафедры 2019-2020 учебного года до презентации своих главных проектов предстояла большая практическая и теоретическая подготовка. В этом им помогали их руководители-консультанты предприятия. В рамках проведения блока учебных дисциплин студенты в течение года участвовали в совместных экспериментальных исследованиях, которые и стали основой для их научных работ. Стоит отметить, что специалистов «КАУСТИКа» всегда приглашают профильные учебные заведения в качестве экспертов в состав экзаменационных комиссий.
Внимательно наблюдает за ходом проведения защиты диссертаций и Управление персоналом предприятия с целью формирования базы данных кандидатов. Специалисты этого подразделения уже рассматривают выпускников, как потенциальных молодых сотрудников  компании.
За два года деятельности базовой кафедры «ТОНС» на промплощадке КАУСТИКа более 30-ти бакалавров и магистрантов из числа студентов Волгоградского технического университета защитили свои первые научные труды.
ВолгГТУ наряду с Волгоградским политехническим колледжем им. В.И. Вернадского является одним из основных опорных социальных партнеров завода и своеобразной «кузницей» кадров. Всего в рамках социального партнерства АО «КАУСТИК» работает с более чем 30 региональными и федеральными учебными заведениями.

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