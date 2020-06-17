В Волгоградской области разрешили проводить массовые мероприятия





Но только по согласованию с оперативным штабом. Как сообщает ИА «Высота 102», такое послабление начало действовать уже с сегодняшнего дня. Ранее на брифинге заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко заявляла, что «жизнь требует восстановления всех процессов, в том числе и в сфере управления». По ее словам, уже поступает много заявок на проведение таких мероприятий, как молодежный форум, по линии туристических услуг, а также от комитета сельского хозяйства, который желает провести встречу с представителями из других регионов. Однако, подчеркнула Наталья Лисименко, оперативный штаб, рассматривая такие заявки, будет исходить из значимости запланированных мероприятий. При этом в обязательном порядке будет учитываться мнение главного санитарного врача Волгоградской области. А мероприятия будут проводиться с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области возобновлена работа библиотек, но без посещения читальных залов, заработали архивные учреждения, организовано формирование дежурных групп в детских садах, в очной форме возобновлено предоставление социальных услуг семьям по месту жительства, разрешены репетиции в театрах, тренировки в профессиональных спортивных клубах, передвижение адвокатов, прибывших из других регионов, также продолжается возобновление регулярных перевозок на маршрутах общественного транспорта.



