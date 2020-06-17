



Администрация Волгоградской области намерена взять в аренду автоматизированные рабочие места для сотрудников органов исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликовано извещение о проведении закупки с начальной стоимостью контракта в 52 миллиона рублей. ГБУ «Центр информационных технологий» ищет исполнителя услуги на поставку почти 400 АРМ, которые включают в себя персональный компьютер, оснащенный различными программами российского происхождения и с многочисленными функциями, а также с мощной защитой информации, и дополнительное оборудование.

Современные компьютеры получат различные ведомства администрации региона. В частности, больше всего АРМ предусмотрено для комитета юстиции Волгоградской области – 56 штук. Для управления делами администрации Волгоградской области предназначены 50 автоматизированных рабочих мест.

В технической документации подчеркивается, что под арендой АРМ подразумевается установка, настройка, сопровождение устройств с последующей их передачей в собственность арендаторам.



