Общество 17.06.2020 10:16
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17.06.2020 10:16
Администрация Волгоградской области намерена взять в аренду автоматизированные рабочие места для сотрудников органов исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликовано извещение о проведении закупки с начальной стоимостью контракта в 52 миллиона рублей. ГБУ «Центр информационных технологий» ищет исполнителя услуги на поставку почти 400 АРМ, которые включают в себя персональный компьютер, оснащенный различными программами российского происхождения и с многочисленными функциями, а также с мощной защитой информации, и дополнительное оборудование.
Современные компьютеры получат различные ведомства администрации региона. В частности, больше всего АРМ предусмотрено для комитета юстиции Волгоградской области – 56 штук. Для управления делами администрации Волгоградской области предназначены 50 автоматизированных рабочих мест.
В технической документации подчеркивается, что под арендой АРМ подразумевается установка, настройка, сопровождение устройств с последующей их передачей в собственность арендаторам.
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