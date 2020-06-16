В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группами

Общество 16.06.2020 17:32
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16.06.2020 17:32
В Волгограде с 18 июня в дошкольных образовательных учреждениях начнут работать 72 дежурные группы с 12-часовым пребыванием детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, потребность в количестве дежурных групп сотрудники детских садов выяснили по телефону и через родительские чаты. В первую очередь места в дежурных группах будут предоставлены детям, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения города - медицинских учреждениях, силовых структурах, а также детям работников организаций всех видов собственности, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции. Родителям, которые планируют привести ребёнка в дежурную группу, необходимо предоставить соответствующие справки с места работы. Также будет необходимо предъявить медицинскую справку из государственного учреждения здравоохранения с результатами анализа на энтеробиоз и информацией об отсутствии карантина по месту проживания (в т.ч. по COVID-19).
Численность детей в дежурных группах будет меньше, чем обычно. Прием детей в дежурные группы будет осуществляться в специально оборудованном месте – здесь же проведут и обязательное измерение температуры.
Перечень детских садов в Волгограде, в которых будут открыты дежурные группы:
Тракторозаводский район: ДОУ №№ 170, 254, 257, 5 (8 групп).
Краснооктябрьский район: ДОУ №№ 357, 3 (8 групп).
Дзержинский район: ДОУ №№ 58, 277, 336, 261 (8 групп).
Центральный район: ДОУ №№ 2, 307, 328, 356 (8 групп).
Ворошиловский район: ДОУ №№ 10, 30 (здание по ул. Комитетской, 40), 90, 45 (8 групп).
Советский район: ДОУ №№ 80, 244, 7 (16 групп).
Кировский район: ДОУ №№ 3, 85, 213 (10 групп).
Красноармейский район: ДОУ №№ 14, 289, 301 (6 групп).
В Волжском также дежурные группы заработают с 18 июня.
Дежурные группы создаются для детей волжан, которые трудятся на предприятиях и в организациях, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции. Для того, чтобы принять ребенка в такую группу, оба родителя должны предоставить справки с места работы. Чтобы волжане успели взять эти справки, датой открытия дежурных групп выбрано 18 июня.
На сегодняшний день, по данным управления образования администрации Волжского, из 15 тысяч воспитанников детских садов, заявки на посещение дежурных групп подали родители 3960 дошкольников. Исходя из этого количества, был определен перечень детских садов с учетом плотности населения и численности детей в различных районах города.
Перечень детских садов в Волжском, в которых будут открыты дежурные группы.
1. д/с № 59 (3 корпуса: Горького, 31, Рабоче-Крестьянская, 17, Маркса, 53).
2. д/с № 37 (4 корпуса: Энгельса, 7, Молодежная, 18, Советская, 11 Энгельса, 23).
3. д/с № 80 (Мечникова, 12).
4. д/с № 39 (2 корпуса: Карбышева, 52, Ленина, 99).
5. д/с № 45 (Энгельса, 45).
6. д/с № 89 (Дружбы, 24).
7. д/с № 88 (2 корпуса: Пионерская, 22, Пионерская, 44).
8. д/с № 76 (Мира, 46).
9. д/с № 81 Нариманова, 20).
10. д/с № 98 Нечаевой, 5).
11. д/с № 100 (Дружбы, 67).
12. д/с № 105 (Оломоуцкая, 34).
13. д/с № 101 (Оломоуцкая, 66).
14. д/с № 113 (Карбышева, 119).
15. д/с № 111 (Дружба, 62).
16. д/с № 5 (Мира, 126).
17. д/с № 109 (Мира, 119).
18.д/с № 20 (Ташкентская, 9).
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