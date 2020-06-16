Происшествия 16.06.2020 11:54
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16.06.2020 11:54
В Ворошиловском районе Волгограде пожарные тушат вспыхнувший ангар грузового речпорта. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места происшествия, загорелся металлический склад, расположенный на территории речпорта. По предварительной информации, виновником поджога стал подросток. Со слов очевидцев, он убежал.
В ГУ МЧС по Волгоградской области информагентству пояснили, что сигнал о возгорании на улице Степана Разина поступил в 11-18. В строении размером 20 на 10 метров горел мусор и остатки древесины. Ликвидировали возгорание в 12-13. Причина пожара устанавливается.
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