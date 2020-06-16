









В Ворошиловском районе Волгограде пожарные тушат вспыхнувший ангар грузового речпорта. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места происшествия, загорелся металлический склад, расположенный на территории речпорта. По предварительной информации, виновником поджога стал подросток. Со слов очевидцев, он убежал.

В ГУ МЧС по Волгоградской области информагентству пояснили, что сигнал о возгорании на улице Степана Разина поступил в 11-18. В строении размером 20 на 10 метров горел мусор и остатки древесины. Ликвидировали возгорание в 12-13. Причина пожара устанавливается.



