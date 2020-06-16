Общество

Центр Волгограда зачищают для первой репетиции июньского парада Победы

Общество 16.06.2020 10:46
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16.06.2020 10:46


Сегодня с раннего утра все подъезды к площади Павших борцов перекрыли из-за ночной репетиции парада Победы. Как сообщает ИА "Высота 102", в первой репетиции примут участие только пешие колонны. Участие военной техники и авиации сегодня не планируется.

Из-за подготовки к действу, которое начнется не раньше 19:00, сегодня с утра центр города оказался частично парализован. На Аллее Героев, улице Мира выставили металлические ограждения. На самой площади и подъездах к ней запрещена стоянка автотранспорта. Машины нарушителей оперативно забирают эвакуаторы.


Напомним, в этом году из-за пандемии парад Победы впервые пройдет 24 июня. В городе-герое Волгограде в параде примут участие около 1,1 тысячи человек, более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов. Они совершат демонстрационной пролет на предельно допустимых высотах.
Парад в Волгограде будут репетировать еще два раза - 18 и 20 июня. На 20 июня намечена генеральная тренировка парада.

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