



Иностранного студента первого курса медицинского университета в Волгограде жестоко убили 12 июня в центре города, а сегодня, 15 июня, следственное управление СКР по региону прокомментировало это тяжкое преступление. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную информацию ведомства, смерть 17-летнего иностранца наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ран.

Установлено, что 12 июня молодой человек находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе Волгограда, откуда поздно ночью пешком отправился домой - в общежитие учебного заведения на улице Козловской. По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Сообщается, что для раскрытия этого уголовного дела создан штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователи устанавливают и допрашивают лиц, из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к отысканию возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего.



