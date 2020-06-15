Убийцу студента зафиксировали видеокамеры
Расследования 15.06.2020 10:01
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15.06.2020 10:01
Иностранного студента первого курса медицинского университета в Волгограде жестоко убили 12 июня в центре города, а сегодня, 15 июня, следственное управление СКР по региону прокомментировало это тяжкое преступление. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную информацию ведомства, смерть 17-летнего иностранца наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ран.
Установлено, что 12 июня молодой человек находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе Волгограда, откуда поздно ночью пешком отправился домой - в общежитие учебного заведения на улице Козловской. По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Сообщается, что для раскрытия этого уголовного дела создан штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области.
Следователи устанавливают и допрашивают лиц, из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к отысканию возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего.
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