Волгоград и Камышин стали лидерами по количеству новых больных коронавирусом





За прошедшие сутки в Волгограде вновь выявлено больше всех новых больных коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, областной центр добавил 48 человек с этим диагнозом. В Камышинском районе выявили 18 заболевших, в Среднеахтубинском – 10 человек. В Волжском еще у семи человек подтвердился COVID-19, в Городищенском районе – у пяти человек. В Быковском районе коронавирус нашли у 4 жителей, в Ольховском – у 3. Еще в девяти районах количество новых заболевших – от 1 до 2 человек.

Завозных случаев за прошедшие сутки в Волгоградской области не зафиксировано. Заболевших выявили по контактам с ранее заразившимися. Также почти половина случаев связана с самостоятельным обращением жителей региона за медицинской помощью.

Напомним, за истекшие сутки в Волгоградской области диагноз коронавирусной инфекции был поставлен 108 жителям.



