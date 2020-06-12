



Использованные маски в мусорных контейнерах заставили волгоградцев забеспокоиться – а не опасны ли эти отходы? В инспекцию госжилнадзора, сообщает ИА «Высота 102», стали поступать обращения как от граждан, так и от управляющих компаний по поводу возможной эпидемиологической опасности выброшенных средств индивидуальной защиты. Чиновники ссылаются на разъяснение управления Роспотребнадзора по Волгоградской области - средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки и иные изделия, их замещающие) и рук (перчатки), используемые гражданами в местах общего пользования, не являются медицинскими отходами, так как образовались вне организаций осуществляющих медицинскую деятельность.

Тем не менее правила обращения со старыми СИЗ есть. Так, маски должны меняться каждые 2-3 часа, либо незамедлительно при увлажнении или загрязнении. При снятии маски необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная поверхность маски оказалась внутри. После использования маски и перчатки помещают в полиэтиленовый пакет, который герметично закрывают и утилизируют совместно с твердыми коммунальными отходами. пояснили в ведомстве.



