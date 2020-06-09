Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах Волгограда





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не против открытия детских садов в формате дежурных групп. Как сообщает ИА "Высота 102", эту информацию подтвердил сегодня на брифинге заместитель начальника территориального управления ведомства Евгений Резников.

"Тема детских садов волнует многих", - отметил Резников. Управление, по его словам, дало согласие на открытие дошкольных учреждений и теперь окончательное решение должен принять оперативный штаб региона.

О том, что работа дошкольных учреждений в Волгоградской области может возобновиться с 15 июня, "Высота 102" ранее сообщала со ссылкой на заведующих детских садов. Планируется, что пока откроют дежурные группы для воспитанников, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена в связи с введением ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Подтвердить занятость родителям придется соответствующими справками.

Напомним, что ограничительные меры из-за режима самоизоляции продлены в Волгоградской области до 16 июня и пока не отменялись. Накануне жителям региона из-за жары разрешили появляться в местах общего пользования без перчаток, но ношение масок остается обязательным.



