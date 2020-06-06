Маскарад продолжается: Волгоград вступил в жаркое лето особого режима

К началу лета в нашу жизнь прочно вошли маски и прочие атрибуты пандемии. Обязательный масочно-перчаточный режим введен в Волгоградской области с 20 мая и продолжает действовать. Граждане под угрозой штрафа обязаны носить маски или респираторы, а также перчатки в магазинах, учреждениях, транспорте, на остановочных пунктах и вокзалах. Некоторые для закрепления успеха не снимают маски даже шагая по пустынной улице или прогуливаясь в парке. В фотографиях ИА «Высота 102» - маски и люди Волгограда. Как говорится, смотреть в глаза!
Общество 06.06.2020 21:45
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06.06.2020 21:45
К началу лета в нашу жизнь прочно вошли маски и прочие атрибуты пандемии. Обязательный масочно-перчаточный режим введен в Волгоградской области с 20 мая и продолжает действовать. Граждане под угрозой штрафа обязаны носить маски или респираторы, а также перчатки в магазинах, учреждениях, транспорте, на остановочных пунктах и вокзалах. Некоторые для закрепления успеха не снимают маски даже шагая по пустынной улице или прогуливаясь в парке. В фотографиях ИА «Высота 102» - маски и люди Волгограда. Как говорится, смотреть в глаза!
К началу лета в нашу жизнь прочно вошли маски и прочие атрибуты пандемии. Обязательный масочно-перчаточный режим введен в Волгоградской области с 20 мая и продолжает действовать. Граждане под угрозой штрафа обязаны носить маски или респираторы, а также перчатки в магазинах, учреждениях, транспорте, на остановочных пунктах и вокзалах. Некоторые для закрепления успеха не снимают маски даже шагая по пустынной улице или прогуливаясь в парке. В фотографиях ИА «Высота 102» - маски и люди Волгограда. Как говорится, смотреть в глаза!
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