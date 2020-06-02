ЕГЭ в перчатках и масках?: родители волгоградских выпускников в шоке

Общество 02.06.2020 10:30
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02.06.2020 10:30
Во время сдачи ЕГЭ выпускники должны быть в защитных масках и резиновых перчатках, об этом ИА «Высота 102» рассказали родители одиннадцатиклассников одной из волгоградских школ. «Нас известили, что поступило распоряжение и надо закупить перчатки и маски для детей. Это садизм какой-то», - возмущаются родители.
«Экзамены будут проходить в июле. В это время будет стоять настоящая жара. Выпускникам итак непросто психологически. Заставлять детей 4 часа экзамена провести в резиновых перчатках и маске, когда трудно дышать, трудно писать, пот льет градом, а при этом надо еще и что-то соображать, чтобы выполнить задания ЕГЭ - это садизм какой-то. Неужели те, кто издает такие распоряжения, этого не понимают», - кроме того, волгоградцы предположили, что во время ЕГЭ потребуется еще и смена защитных средств, ведь маски не рекомендуют носить более 2-х часов. «Это значит, что дети будут отвлекаться от процесса, а это может повлиять на результаты», - отметили родители, которым из-за переноса сроков ЕГЭ еще месяц придется платить репетиторам.
ИА «Высота 102» запросило официальный комментарий в комитете образования Волгоградской области.
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