Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчатках

Общество 01.06.2020 17:14
0
01.06.2020 17:14
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина не смогла четко ответить на вопросы журналистов на сегодняшнем брифинге об особенностях купального сезона и сдачи ЕГЭ в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, сообщает ИА «Высота 102», Ирину Климину спросили, не будут ли заставлять жителей региона ходить на пляж в масках и перчатках, а выпускников – сдавать экзамены в экипировке из средств индивидуальной защиты. «Мы ждем рекомендаций Роспотребнадзора, это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая будет в регионе», - сказала она. При этом, когда заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области попросили уточнить, придется ли выпускникам сидеть на экзаменах в масках и перчатках, Ирина Климина ответила так: «По линии образования рекомендации Роспотребнадзора есть. Я их не знаю наизусть. С ними нужно ознакомиться и соблюдать".
Ирина Климина при этом уточнила, что органы местного самоуправления уже обращались в Роспотребнадзор с просьбой пояснить особенности подготовки к купальному сезону. «В любом случае нужно готовить санитарно-эпидемиологические заключения исследования водоемов на пляжах на предмет их безопасности», - отметила она.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волжском открытие купального сезона запланировано на 10 июня. Но такое решение власти города приняли еще до продления режима самоизоляции в регионе до 16 июня.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школы01.06.2020 20:08
Общество 01.06.2020 20:08
Администрация замахнулась на гаражи в центре Волгограда01.06.2020 17:20
Общество 01.06.2020 17:20
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской области01.06.2020 16:31
Общество 01.06.2020 16:31
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечты01.06.2020 16:01
Общество 01.06.2020 16:01
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиков01.06.2020 14:11
Общество 01.06.2020 14:11
В Волгограде память летчика увековечат на "звездном" доме01.06.2020 12:48
Общество 01.06.2020 12:48
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садов01.06.2020 11:57
Общество 01.06.2020 11:57
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смерть01.06.2020 11:42
Общество 01.06.2020 11:42
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян01.06.2020 11:21
Общество 01.06.2020 11:21
В Волгоградской области стали меньше рожать01.06.2020 11:05
Общество 01.06.2020 11:05
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиарда01.06.2020 10:19
Общество 01.06.2020 10:19
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирус01.06.2020 09:37
Общество 01.06.2020 09:37
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»31.05.2020 22:01
Общество 31.05.2020 22:01
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»31.05.2020 18:37
Общество 31.05.2020 18:37
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-1931.05.2020 15:18
Общество 31.05.2020 15:18
Реклама