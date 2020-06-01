Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчатках











Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина не смогла четко ответить на вопросы журналистов на сегодняшнем брифинге об особенностях купального сезона и сдачи ЕГЭ в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, сообщает ИА «Высота 102», Ирину Климину спросили, не будут ли заставлять жителей региона ходить на пляж в масках и перчатках, а выпускников – сдавать экзамены в экипировке из средств индивидуальной защиты. «Мы ждем рекомендаций Роспотребнадзора, это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая будет в регионе», - сказала она. При этом, когда заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области попросили уточнить, придется ли выпускникам сидеть на экзаменах в масках и перчатках, Ирина Климина ответила так: «По линии образования рекомендации Роспотребнадзора есть. Я их не знаю наизусть. С ними нужно ознакомиться и соблюдать".

Ирина Климина при этом уточнила, что органы местного самоуправления уже обращались в Роспотребнадзор с просьбой пояснить особенности подготовки к купальному сезону. «В любом случае нужно готовить санитарно-эпидемиологические заключения исследования водоемов на пляжах на предмет их безопасности», - отметила она.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волжском открытие купального сезона запланировано на 10 июня. Но такое решение власти города приняли еще до продления режима самоизоляции в регионе до 16 июня.

Фото из архива ИА "Высота 102".