Происшествия

В Волгограде водитель сбил пешехода и врезался в столб

Происшествия 24.05.2020 09:41
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24.05.2020 09:41


Два человека пострадали в результате дорожного происшествия в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером напротив дома №1 по ул. Закавказская.
По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Элантра», совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Затем автомашина «Хендэ Элантра» совершила наезд на металлическую опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель и пешеход с различными травмами доставлены в больницу.

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