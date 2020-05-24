В Волгограде водитель сбил пешехода и врезался в столб





Два человека пострадали в результате дорожного происшествия в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером напротив дома №1 по ул. Закавказская.

По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Элантра», совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Затем автомашина «Хендэ Элантра» совершила наезд на металлическую опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и пешеход с различными травмами доставлены в больницу.



