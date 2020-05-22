В Волгоградской области сторожа элеватора рыли землю для кражи отрубей





Подкоп под воротами вырыли двое сторожей для кражи с элеватора полтонны отрубей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в день своего дежурства жители Суровикинского района похитили по 6 мешков корма для своего домашнего скота. Добычу сотрудники элеватора погрузили на машины и увезли.

Свидетелем преступления стал инспектор службы безопасности предприятия, который обратился в полицию. Задержанные сознались в содеянном и вернули похищенное.

В отношении мужчин за кражу возбудили уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд Суровикинского района.



