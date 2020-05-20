МТС и ГИТИС проведут прослушивания для волгоградских школьников





МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС – в рамках федерального социально-благотворительного проекта «Поколение М» впервые проведут предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа для абитуриентов из Волгограда. Все, кто мечтал связать свою жизнь со сценой, смогут попробовать свои силы и получить рекомендации у народного артиста России, профессора и художественного руководителя мастерской – Алексея Игоревича Шейнина. Для этого даже не придется выходить из дома.

по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы и вокальный номер. Нужно также познакомиться с общими правилами приема в ГИТИС. Участие в проекте бесплатное, количество мест ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Советуем заранее убедиться в надежности интернет-соединения. Предварительные прослушивания пройдут 27 мая. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию (до 25 мая включительно)и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы и вокальный номер. Нужно также познакомиться с общимиУчастие в проекте бесплатное, количество мест ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Советуем заранее убедиться в надежности интернет-соединения.

Перед началом прослушиваний художественный руководитель мастерской ГИТИСа Алексей Игоревич Шейнин проведет консультацию для ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях – всех, кто захочет подкачать навыки актерского мастерства, а также для абитуриентов, принимающих участие в отборах.

«Лучшее из того, что происходит с нами сегодня – это возможность быть рядом с детьми и жить так, как мы не живем в обычной жизни. Мне очень хочется, чтобы в это безвременье мечты у детей продолжали сбываться. Волгоградская область богата талантливыми людьми. Известные и всеми любимые Ирина Апексимова, Вера Сотникова, Татьяна Веденеева, Камиль Ларин родились в Волгограде. Современные технологии, особенно в нынешних условиях вирусной угрозы, дают уникальный шанс попробовать свои силы и, возможно, пробиться таланту, не выходя из дома», – прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

https://mts-events-o-2017.timepad.ru/event/1314243/ Регистрация открыта здесь:



