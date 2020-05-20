Телеком

МТС и ГИТИС проведут прослушивания для волгоградских школьников

Телеком 20.05.2020 12:48
0
20.05.2020 12:48


МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС – в рамках федерального социально-благотворительного проекта «Поколение М» впервые проведут предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа для абитуриентов из Волгограда. Все, кто мечтал связать свою жизнь со сценой, смогут попробовать свои силы и получить рекомендации у народного артиста России, профессора и художественного руководителя мастерской – Алексея Игоревича Шейнина. Для этого даже не придется выходить из дома.
Предварительные прослушивания пройдут 27 мая. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию (до 25 мая включительно) по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы и вокальный номер. Нужно также познакомиться с общими правилами приема в ГИТИС. Участие в проекте бесплатное, количество мест ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Советуем заранее убедиться в надежности интернет-соединения. 
Перед началом прослушиваний художественный руководитель мастерской ГИТИСа Алексей Игоревич Шейнин проведет консультацию для ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях – всех, кто захочет подкачать навыки актерского мастерства, а также для абитуриентов, принимающих участие в отборах.
«Лучшее из того, что происходит с нами сегодня – это возможность быть рядом с детьми и жить так, как мы не живем в обычной жизни. Мне очень хочется, чтобы в это безвременье мечты у детей продолжали сбываться. Волгоградская область богата талантливыми людьми. Известные и всеми любимые Ирина Апексимова, Вера Сотникова, Татьяна Веденеева, Камиль Ларин родились в Волгограде. Современные технологии, особенно в нынешних условиях вирусной угрозы, дают уникальный шанс попробовать свои силы и, возможно, пробиться таланту, не выходя из дома», – прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. 
Регистрация открыта здесь: https://mts-events-o-2017.timepad.ru/event/1314243/

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Телеком
15.05.2020 14:29
Телеком 15.05.2020 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2020 17:14
Телеком 13.05.2020 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2020 13:21
Телеком 12.05.2020 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.05.2020 14:04
Телеком 08.05.2020 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.05.2020 12:43
Телеком 07.05.2020 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.05.2020 15:10
Телеком 06.05.2020 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.05.2020 11:41
Телеком 01.05.2020 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.04.2020 15:49
Телеком 30.04.2020 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.04.2020 15:06
Телеком 27.04.2020 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2020 12:40
Телеком 25.04.2020 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.04.2020 12:10
Телеком 23.04.2020 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.04.2020 15:38
Телеком 22.04.2020 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.04.2020 13:55
Телеком 21.04.2020 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2020 14:04
Телеком 17.04.2020 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2020 13:25
Телеком 17.04.2020 13:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:43
Безработные волгоградцы совершают набеги на гипермаркетыСмотреть фотографии
13:42
Упорного нарушителя госграницы осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:39
«Где маски?» - «А где автобусы?»: волгоградцы и чиновники на улице обменялись любезностямиСмотреть фотографии
13:35
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотекеСмотреть фотографии
13:33
Под Волгоградом трактор чуть не вспахал снаряды времен войныСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде цены на жилье парализовалоСмотреть фотографии
12:48
МТС и ГИТИС проведут прослушивания для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом суд принудительно отправил больную коронавирусом на лечениеСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде потушили пожар в офисном здании с видом на ВолгуСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом не идет на спадСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде раскрыли убийство из-за денег 20-летней давностиСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде работник автомойки угнал иномарку клиенткиСмотреть фотографии
10:17
Жительница Волгоградской области заплатит за оскорбление соседки по СМССмотреть фотографии
09:58
В разгар пандемии в центре Волгограда сгорела саунаСмотреть фотографии
09:53
Пожилой водитель «семерки» разбился в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Ура, к стоматологу: в Волгоградской области пополнился список возобновивших работу организацийСмотреть фотографии
09:21
Помочь по-человечески: волгоградские медики ведут круглосуточную битву за каждого больного с COVID-19Смотреть фотографии
09:16
В Волгограде пытаются заменить поврежденный участок коллектораСмотреть фотографии
21:29
Сказки про маски: в Волгограде чиновники путаются в показанияхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до КультбазыСмотреть фотографии
16:58
Пандемия и кризис сильно ударили по строительной отрасли: эскроу как спасательный кругСмотреть фотографии
16:43
Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летомСмотреть фотографии
16:29
Резня в лесополосе: за убийство в Волгограде задержан трижды судимый бомжСмотреть фотографии
15:56
Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранамСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата домеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплатСмотреть фотографии
15:29
Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБСмотреть фотографии
14:58
Опасное фото: в Волгоградской области школьница сорвалась с высотыСмотреть фотографии
14:02
Два поселка в Волгоградской области могут изолировать из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:49
Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 