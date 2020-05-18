



Технической ошибкой назвали в Волгоградской области противоречивую информацию о количестве умерших от коронавируса в регионе, появившуюся в эти выходные. «Нас в очередной раз перепутали с Вологодской областью», - заявила сегодня журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева. Она уточнила, что в регионе количество умерших от COVID-19 за выходные не увеличилось.

Напомним, что 17 мая официальный портал правительства РФ стопкоронавирус.рф сообщил о 13 смертельных случаях в регионе, однако со странным пояснением динамики за прошедшие сутки +-2.

В управлении Роспотребнадзора в этот же день заявили, что в Волгоградской области всего зафиксировано 13 смертельных случаев, причем за минувшие сутки летальных исходов не было. Чем обусловлена была такая странная приписка, пояснили только сегодня.



