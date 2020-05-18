В Волгоградской области пьяные водители и пешеходы провоцируют ДТП

Общество 18.05.2020 10:22
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18.05.2020 10:22
На трассе Волгоград-Элиста сегодня около полуночи легковушка насмерть сбила человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 43-летний пешеход в темноте шел прямо по автодороге. 42-летний водитель «Лада Ларгус» не успел среагировать на препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Несколько ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в регионе произошли из-за нетрезвых участников движения. В Волжском накануне ночью «Audi A6» наехала на пьяную 38-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В Новоаннинском районе будучи навеселе 47-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» влетел в грузовик «МАН», которому не уступил дорогу. Авария произошла около 18.30 на трассе Р-22 «Каспий». 50-летний виновник аварии отделался легкими травмами.
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