В Волгоградской области возвращают дачные автобусы





Для жителей юга Волгограда запущен спецрейс №130 от кинотеатра «Юбилейный» до дачного массива «Химик». Как сообщает ИА «Высота 102», обновленное расписание межмуниципальных рейсов опубликовано на сайте комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Перечень маршрутов существенно дополнен. Связано это с постепенным послаблением ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Также возобновляет работу еще один популярный маршрут №105 – «ВГТРЗ-п.Орловка».

Основные перевозки будут осуществлять государственные и муниципальные транспортные предприятия – ГУП «Волгоградавтотранс» и МУП «Волжская автоколонна 1732». Эти предприятия увеличили количество подвижного состава на линиях. Например, если до 14 мая по маршрутам №123 и №146 «Волжский-Волгоград» курсировали восемь автобусов утром и столько же вечером, то теперь возить пассажиров будут по двенадцать автобусов в утренний и вечерний час пик.

В то же время расширяется список межмуниципальных рейсов, которые обслуживают частные перевозчики. Например, из Волжского индивидуальный предприниматель повезет пассажиров по маршруту №104Т до хутора Старенький. Возобновляется работа маршрута №218Т «Средняя Ахтуба-Волжский («Химволокно), который тоже обслуживает частный перевозчик. Правда, рейсы индивидуальные предприниматели будут совершать только по утрам и вечерам.

Напомним, на прошлой неделе на брифинге председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев заявлял, что чиновники не собираются открывать дачные маршруты до конца мая. Связано это с заботой о здоровье пожилых дачников и опасностью их заражения в общественном транспорте.

Между тем, отмена межмуниципальных, в частности, пригородных привела к тому, что жители поселков испытывали трудности при поездках в города области на работу. До сих пор вернуть на линии некоторые отмененные маршрутки требуют и жители Волгограда.



