В Волгоградской области возвращают дачные автобусы

Общество 17.05.2020 17:47
0
17.05.2020 17:47
Для жителей юга Волгограда запущен спецрейс №130 от кинотеатра «Юбилейный» до дачного массива «Химик». Как сообщает ИА «Высота 102», обновленное расписание межмуниципальных рейсов опубликовано на сайте комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Перечень маршрутов существенно дополнен. Связано это с постепенным послаблением ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Также возобновляет работу еще один популярный маршрут №105 – «ВГТРЗ-п.Орловка».
Основные перевозки будут осуществлять государственные и муниципальные транспортные предприятия – ГУП «Волгоградавтотранс» и МУП «Волжская автоколонна 1732». Эти предприятия увеличили количество подвижного состава на линиях. Например, если до 14 мая по маршрутам №123 и №146 «Волжский-Волгоград» курсировали восемь автобусов утром и столько же вечером, то теперь возить пассажиров будут по двенадцать автобусов в утренний и вечерний час пик.
В то же время расширяется список межмуниципальных рейсов, которые обслуживают частные перевозчики. Например, из Волжского индивидуальный предприниматель повезет пассажиров по маршруту №104Т до хутора Старенький. Возобновляется работа маршрута №218Т «Средняя Ахтуба-Волжский («Химволокно), который тоже обслуживает частный перевозчик. Правда, рейсы индивидуальные предприниматели будут совершать только по утрам и вечерам.
Напомним, на прошлой неделе на брифинге председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев заявлял, что чиновники не собираются открывать дачные маршруты до конца мая. Связано это с заботой о здоровье пожилых дачников и опасностью их заражения в общественном транспорте.
Между тем, отмена межмуниципальных, в частности, пригородных привела к тому, что жители поселков испытывали трудности при поездках в города области на работу. До сих пор вернуть на линии некоторые отмененные маршрутки требуют и жители Волгограда.
Реклама
В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемии17.05.2020 14:17
Общество 17.05.2020 14:17
Волгоградцу за дешевую наклейку с лунным персонажем присудили космический штраф17.05.2020 13:24
Общество 17.05.2020 13:24
В Волгоградской области запутались с количеством умерших от коронавруса17.05.2020 12:28
Общество 17.05.2020 12:28
В Волгоградской области еще 65 человек заболели коронавирусом17.05.2020 11:43
Общество 17.05.2020 11:43
Правительство РФ выделило волгоградским медикам еще около 400 миллионов рублей16.05.2020 21:54
Общество 16.05.2020 21:54
В Волгоградской области проводят эпидрасследование после похорон цыганского барона16.05.2020 19:03
Общество 16.05.2020 19:03
Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплату16.05.2020 17:12
Общество 16.05.2020 17:12
В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и Москвы16.05.2020 15:26
Общество 16.05.2020 15:26
Четырнадцатая жертва коронавируса в Волгоградской области - бывший учитель16.05.2020 13:48
Общество 16.05.2020 13:48
Еще одна смерть: в Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 14 человек16.05.2020 13:06
Общество 16.05.2020 13:06
Плюс 86: в Волгоградской области количество случаев коронавируса перевалило за полторы тысячи16.05.2020 11:47
Общество 16.05.2020 11:47
Новая атака на конюшни в Волгограде: «Сосновый бор» предложил варианты капитуляции16.05.2020 10:19
Общество 16.05.2020 10:19
Маршрутки частично возвращают на улицы Волгограда16.05.2020 08:41
Общество 16.05.2020 08:41
В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»15.05.2020 22:25
Общество 15.05.2020 22:25
Большая уборка от фекалий стартует ночью на Ангарском в Волгограде15.05.2020 18:29
Общество 15.05.2020 18:29
Реклама