Четырнадцатая жертва коронавируса в Волгоградской области - бывший учитель

Общество 16.05.2020 13:48
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16.05.2020 13:48
Четырнадцатый скончавшийся от коронавируса в Волгоградской области был жителем Калачевского района. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, мужчине было за 80 лет, раньше он работал учителем в сельской школе. Пенсионер ездил в больницу №15, после посещения врача остановился у своих родственников. Однако потом выяснилось, что у одного из членов семьи диагностировали коронавирусную инфекцию. Всех, кто контактировал с заразившимся, эпидемиологи взяли на контроль, в том числе и пенсионера. Мужчина находился дома на самоизоляции, когда почувствовал себя плохо – у него поднялась температура, начался кашель. Пенсионера госпитализировали в одну из больниц в Волгограде. Состояние его стало резко ухудшаться и спасти его не удалось.
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