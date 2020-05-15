Общество 15.05.2020 14:15
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15.05.2020 14:15
«Как только пойдет снижение по заболеваемости коронавирусом, пойдут и маршрутки», - так ответил на сегодняшнем брифинге председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на вопрос о сроках возобновления работы частных перевозчиков. Как сообщает ИА «Высота 102», Анатолий Васильев обратил внимание, что с сегодняшнего дня увеличивается количество межмуниципальных пригородных электричек. В частности, пригородные поезда пойдут в сторону Чернышковского и Михайловского районов, а также в Волжский. Он подчеркнул, что решение о возобновлении других межмуниципальных маршрутов будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, а также возобновления деятельности новых предприятий и организаций, запланированного на конец мая. На уже работающих маршрутах условие соблюдения социальной дистанции и других мер предосторожности будет выполняться за счет увеличения количества подвижного состава по мере необходимости.
Анатолий Васильев также акцентировал внимание на необходимости строго соблюдать правила по использованию масок и перчаток в общественном транспорте. В Волжском открывается 14 пунктов вблизи от остановок общественного транспорта по продаже масок, в Волгограде таких пунктов будет 210. Председатель облкомтранса заметил, что за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты с 20 мая будет предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.
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