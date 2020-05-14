Вторая попытка: конюшни «Соснового бора» в Волгограде готовят к сносу





Демонтаж конюшен «Соснового бора» в Дзержинском районе Волгограда может начаться уже завтра утром, 15 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция признала законным отмену в отношении спорного объекта мер предварительной защиты, которые были приняты Дзержинским районным судом Волгограда 27 января 2020 года. Это судебное решение, напомним, приостанавливало действие распоряжения районной администрации по демонтажу всех объектов конного клуба, расположенного на территории «Соснового бора».

Первую попытку реализовать свое распоряжение о сносе конюшен чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни «Соснового бора» спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты «Соснового бора», что суд и сделал. Решение об отмене мер предварительной защиты было обжаловано.

Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей «Соснового бора» без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.

Напомним, что распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.

Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.



