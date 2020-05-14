Общество

Вторая попытка: конюшни «Соснового бора» в Волгограде готовят к сносу

Общество 14.05.2020 19:52
0
14.05.2020 19:52


Демонтаж конюшен «Соснового бора» в Дзержинском районе Волгограда может начаться уже завтра утром, 15 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция признала законным отмену в отношении спорного объекта мер предварительной защиты,  которые были приняты Дзержинским районным судом Волгограда 27 января 2020 года. Это судебное решение, напомним, приостанавливало действие распоряжения районной администрации по демонтажу всех объектов конного клуба, расположенного на территории «Соснового бора».
Первую попытку реализовать свое распоряжение о сносе конюшен чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни «Соснового бора» спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты «Соснового бора», что суд и сделал. Решение об отмене мер предварительной защиты было обжаловано.
Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей «Соснового бора» без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.
Напомним, что распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.
Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
14.05.2020 22:04
Общество 14.05.2020 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 19:26
Общество 14.05.2020 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 17:19
Общество 14.05.2020 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 15:27
Общество 14.05.2020 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 13:47
Общество 14.05.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 13:00
Общество 14.05.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.05.2020 12:24
Общество 14.05.2020 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 11:40
Общество 14.05.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 11:28
Общество 14.05.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 11:26
Общество 14.05.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 11:00
Общество 14.05.2020 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.05.2020 10:59
Общество 14.05.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2020 19:04
Общество 13.05.2020 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2020 16:05
Общество 13.05.2020 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2020 15:36
Общество 13.05.2020 15:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:04
В Волгоградской области замаячило плато по коронавирусуСмотреть фотографии
21:38
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулинаСмотреть фотографии
20:13
Больше волгоградских предпринимателей смогут получить зарплатные субсидииСмотреть фотографии
19:52
Вторая попытка: конюшни «Соснового бора» в Волгограде готовят к сносуСмотреть фотографии
19:26
Волгоградские власти открестились от «минутных» доплат врачам за коронавирусСмотреть фотографии
17:27
«Сливочная» ОПГ идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области чиновники задушили в «коронавирусных» объятиях тружеников тылаСмотреть фотографии
16:54
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%Смотреть фотографии
16:38
Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президентаСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские следователи нашли насильника по генотипу спустя 16 летСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области лишили мандатов пятерых депутатовСмотреть фотографии
15:49
Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-19Смотреть фотографии
15:30
В Волгограде бывшего замглавы района подозревают в получении взяткиСмотреть фотографии
15:27
Замгубернатора Волгоградской области не верит в мизерные зарплаты сотрудников интернатаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмонийСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области 90 медиков заразились коронавирусомСмотреть фотографии
14:01
Волгоградэнергосбыт: вирус уйдет, а долги останутсяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде пенсионный фонд раскрыл информацию о заражении сотрудника коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Сбербанк продлевает срок действия картСмотреть фотографии
12:24
Жителям единственного района в Волгоградской области не разрешили гулять и заниматься спортомСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области дело о "левом" алкоголе закрыли после солидного пожертвования обвиняемыхСмотреть фотографии
11:57
Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линииСмотреть фотографии
11:40
Скончался бывший замглавы администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Поехали: в Волжском общественный транспорт возвращается к "докоронавирусному" графикуСмотреть фотографии
11:26
Зарождение 12-километровой дороги в обход Волгограда оценили с воздухаСмотреть фотографии
11:00
Только четверть жителей ЮФО планируют брать летний отпускСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде бесплатные маски и перчатки для пожилых доставят старшим по подъездамСмотреть фотографии
10:38
Счетная палата указала на завышенную стоимость построенного в Волжском центра трансплантологииСмотреть фотографии
09:42
ДТП на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В Волгоградской области элеваторы завышали цены на отгрузку зернаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 