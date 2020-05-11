Обновленные правила режима самоизоляции с 12 мая в Волгоградской области закрепили постановлением





Режим самоизоляции, согласно сегодняшнему решению оперативного штаба, будет продлен в Волгоградской области до 31 мая, но с некоторыми послаблениями. Как сообщает ИА «Высота 102», обновленное постановление главы региона № 301 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» сегодня опубликовано на официальном сайте администрации региона.

Так, к примеру, с 12 мая в регионе оказание плановой стоматологической помощи, что ранее было запрещено, может осуществляться исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделения потоков посетителей, соблюдение ими социальной дистанции в 1,5 метра в зонах ожидания. Жителям региона разрешили ходить в суды, на прогулки, заниматься спортом, гулять с детьми, но с соблюдением социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня сообщил о прекращении с 12 мая единого периода нерабочих дней. Глава государства акцентировал внимание на том, что теперь можно начать переходить к поэтапному смягчению ограничений.



