Обновленные правила режима самоизоляции с 12 мая в Волгоградской области закрепили постановлением

Общество 11.05.2020 20:30
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11.05.2020 20:30
Режим самоизоляции, согласно сегодняшнему решению оперативного штаба, будет продлен в Волгоградской области до 31 мая, но с некоторыми послаблениями. Как сообщает ИА «Высота 102», обновленное постановление главы региона № 301 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» сегодня опубликовано на официальном сайте администрации региона.
Так, к примеру, с 12 мая в регионе оказание плановой стоматологической помощи, что ранее было запрещено, может осуществляться исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделения потоков посетителей, соблюдение ими социальной дистанции в 1,5 метра в зонах ожидания. Жителям региона разрешили ходить в суды, на прогулки, заниматься спортом, гулять с детьми, но с соблюдением социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.
Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня сообщил о прекращении с 12 мая единого периода нерабочих дней. Глава государства акцентировал внимание на том, что теперь можно начать переходить к поэтапному смягчению ограничений.
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