Общество 11.05.2020 19:38
0
11.05.2020 19:38
Внесены изменения в правила передвижения жителей Волгоградской области в условиях действия ограничительных мер. Как сообщает ИА «Высота 102», в опубликованном постановлении администрации региона расширен перечень уважительных причин, по которым жители могут покинуть свои жилища. В частности, теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе, однако в определенное время – с 6 до 10 утра и с 18-00 до 21-00 вечера, но без использования спортивного оборудования, например, тренажеров. Разрешены также велопрогулки, но с соблюдением социальной дистанции. Дистанцию в 1,5 метра необходимо соблюдать также при прогулках с детьми и другими членами семьи, с которыми человек вместе проживает. Можно выходить из дома, чтобы съездить в центр крови, для участия в процессуальных действиях, например, по вызову органов дознания по повестке, а также ходить в суды. Однако во всех перечисленных случаях необходимо составлять уведомление перед тем, как покинуть жилище, где надо указывать цель прогулки или поездки.
Ранее, напомним, жителям Волгоградской области разрешали со справкой выносить мусор, гулять с домашними животными, посещать продуктовые магазины и аптеки, нетрудоспособных родственников, ездить на работу, в том числе самозанятым.
Реклама
Обновленные правила режима самоизоляции с 12 мая в Волгоградской области закрепили постановлением11.05.2020 20:30
Общество 11.05.2020 20:30
Осторожно можно: губернатор пояснил решение о продлении в Волгоградской области режима самоизоляции11.05.2020 18:42
Общество 11.05.2020 18:42
До лета: в Волгоградской области продлен режим самоизоляции11.05.2020 16:28
Общество 11.05.2020 16:28
Россияне ждут нового обращения Путина по ситуации с коронавирусом11.05.2020 15:03
Общество 11.05.2020 15:03
В Волгоградскую область продолжают прибывать зараженные COVID-19 из Москвы и Дагестана11.05.2020 14:34
Общество 11.05.2020 14:34
«Индекс самогона» измерили в Волгограде11.05.2020 14:22
Общество 11.05.2020 14:22
Икону новомученика Николая Попова освятили в Садах Придонья11.05.2020 12:58
Общество 11.05.2020 12:58
Двоих больных коронавирусом в Волгоградской области хотят заставить лечиться через суд11.05.2020 11:21
Общество 11.05.2020 11:21
Суды в Волгоградской области открывают двери11.05.2020 09:15
Общество 11.05.2020 09:15
Дешево не будет: в Волгоградскую область поставят новую партию медицинских масок10.05.2020 17:40
Общество 10.05.2020 17:40
Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали подарки ветеранам Котельниковского района10.05.2020 16:58
Общество 10.05.2020 16:58
Интрига сохраняется: губернатор не принимает решения о продлении самоизоляции в Волгоградской области10.05.2020 16:26
Общество 10.05.2020 16:26
Письмо из 41-го года - самая дорогая реликвия о сталинградском воине и патриоте10.05.2020 15:59
Общество 10.05.2020 15:59
В Волгоградской области остался только один район без коронавируса10.05.2020 14:39
Общество 10.05.2020 14:39
В Волжском окнами подсветили гигантскую цифру «75»10.05.2020 10:31
Общество 10.05.2020 10:31
Реклама