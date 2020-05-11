



Внесены изменения в правила передвижения жителей Волгоградской области в условиях действия ограничительных мер. Как сообщает ИА «Высота 102», в опубликованном постановлении администрации региона расширен перечень уважительных причин, по которым жители могут покинуть свои жилища. В частности, теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе, однако в определенное время – с 6 до 10 утра и с 18-00 до 21-00 вечера, но без использования спортивного оборудования, например, тренажеров. Разрешены также велопрогулки, но с соблюдением социальной дистанции. Дистанцию в 1,5 метра необходимо соблюдать также при прогулках с детьми и другими членами семьи, с которыми человек вместе проживает. Можно выходить из дома, чтобы съездить в центр крови, для участия в процессуальных действиях, например, по вызову органов дознания по повестке, а также ходить в суды. Однако во всех перечисленных случаях необходимо составлять уведомление перед тем, как покинуть жилище, где надо указывать цель прогулки или поездки.

Ранее, напомним, жителям Волгоградской области разрешали со справкой выносить мусор, гулять с домашними животными, посещать продуктовые магазины и аптеки, нетрудоспособных родственников, ездить на работу, в том числе самозанятым.



