Приехавшие из Башкорстана и Тюмени пополнили список заболевших коронавирусом в Волгоградской области





Девять новых случаев COVID-19, зафиксированных за прошедшие сутки в Волгоградской области, это приехавшие в регион из эндемичных территорий – из Москвы, Башкорстана, Тюмени и Перми. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Еще 50 заболевших были выявлены по контактам с ранее заразившимися. В 21 случае больные сами обратились за медицинской помощью.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Волгограде – 37, Николаевский район пополнил этот перечень еще 15 заболевшими. В Городищенском и Камышинском районах – по пять больных. В Волжском заболели три человека, в Кумылженском, Даниловском и Урюпинском районах – по 2 человека. По одному случаю зафиксировано в Новониколаевском, Нехаевском, Фроловском, Новоаннинском, Старополтавском, Еланском, Ленинском, Киквидзенском и Дубовском районах.

Среди заболевших один ребенок возрастом до 6 лет, трое – до 14 лет, один подросток – до 17 лет. Семь заболевших – от 18 до 29 лет. Возраст еще 38 жителей – от 30 до 49 лет. Среди новых пациентов также 20 человек в возрасте от 50 до 64 лет и десять жителей старше 65 лет.

Всего, напомним, за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных COVID-19 составляет 791 человек. Из них 12 человек скончались и 233 человека выздоровели.



