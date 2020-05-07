Гигантский портрет Сталина пролетел над Волгоградом





к празднованию 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА "Высота 102".





Тестовый запуск воздушных шаров, к одному из которых прикрепили плакат с изображением главного символа Волгограда, состоялся накануне утром.





Планировалось, что воздушные суда запустят 8 или 9 мая. Однако из-за неопределенности с погодой в ближайшие дни пилоты отправили свои летательные аппараты в небо сегодня. Если метеопрогноз будет благоприятным, то шары взлетят и в День Победы.





Сталин, Жуков и Родина-мать - с такими баннерами над Волгоградом сегодня на заре пролетели три аэростата. Акция, организованная администрацией города-героя, приурочена